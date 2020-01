Trapani calcio, ufficiale l’ingaggio di Dalmonte

E’ già a Trapani da alcuni giorni e si allena con il resto del gruppo. Ora l’attaccante Nicola Dalmonte è anche ufficialmente un calciatore granata. Arriva al Trapani con la formula del trasferimento temporaneo fino a giugno, proveniente dal Lugano (ma di proprietà del Genoa).

Conosciamolo meglio…

Nato a Ravenna il 17 febbraio del 1997 è cresciuto nel settore giovanile del Cesena, società nella quale ha militato fino alla stagione 2017/18 collezionando 49 presenze e 5 gol, tra Serie A e B. A Settembre 2018 il passaggio al Genoa, raccogliendo, nella stessa stagione, quattro presenze. Nella stagione attuale, si trasferisce in prestito nella Super League Svizzera in forza al Lugano: un gol, contro il Basilea, in 10 partite giocate.

Prime dichiarazioni:

“Già in questi primi giorni mi sto trovando bene qui – ha detto Nicola Dalmonte -. Mi fa molto piacere tornare a lavorare con mister Castori e …









