Strisce blu ad Alcamo, il Comune compra i parcometri

Il Comune di Alcamo compra 40 nuovi parcometri da installare nelle vie in cui sono predisposte le strisce blu.

La spesa è di circa 200 mila euro, che prevede anche l’acquisto del software e la formazione dei dipendenti. La gara d’appalto è stata aggiudicata dalla Viatron srl per un importo complessivo di 219 mila euro. In particolare i parcometri andranno in corso VI Aprile, in viale Italia e viale Europa, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino, e nelle vie Maria Riposo e Rocco Chinnici.

La ditta incaricata si occuperà anche della manutenzione straordinaria delle apparecchiature per i prossimi due anni.

Le strisce blu nelle zone interessate, in cui verranno installati i parcometri, sono partite già un anno fa. In piazza della Repubblica, ad esempio, si contano 239 stalli a pagamento. Il nuovo piano delle strisce blu porta a 1479 stalli in tutta la città, di cui 200 ad Alcamo Marina.









