Si trova ricoverato in gravi cindizioni al Villa Sofia di Palermo il motociclista che ieri mattina, a Palermo intorno alle 11, in via Regione Siciliana, in direzione Trapani, all’altezza di via Lazio è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. Sull’incidente indaga la polizia municipale per capire se la scivolata del motociclista è stata causata dall’urto con un’auto o no.









