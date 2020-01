Come accade in tutte le città, anche a Marsala, purtroppo la politica tradizionale, tende a sfruttare l’indifferenza, e a sua volta ad accrescere l’immobilità dei cittadini. La politica, dorme lontano dalle elezioni, ma in un certo momento, esplode durante le campagne elettorali. In questo, preciso momento, l’elettore viene assillato, incalzato, lusingato con promesse. Il cittadino, di fatto, viene posto al centro dell’attenzione, non come elemento attivo nella costruzione di un destino politico comune e collettivo, ma come consumatore finale da attirare ed a cui vendere qualcosa.

Vito Reina
L'articolo Scrive Vito Reina sulle amministrative a Marsala proviene da Itaca Notizie.









