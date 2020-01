Protestano i lavoratori del gruppo Fortè. “Il governo regionale non può ignorarci”

Si è svolta a Palermo la Marcia per il lavoro dei dipendenti del gruppo della Grande Distribuzione Fortè.

Il corteo di protesta è partito dalla sede di Corso Tukory ed è arrivato davanti a Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, con l’obiettivo di ottenere un confronto con il Presidente Musumeci.

“Il governo regionale non può far finta di niente , non può far finta che non esista un’emergenza fondamentale per la Regione siciliana” sostiene Andrea Monteleone segretario regionale Sinalp.

La manifestazione è stata organizzata per difendere 500 posti di lavoro a rischio a causa della crisi del gruppo Fortè.

“Consideri che all’inizio di questa battaglia c’erano circa 600 lavoratori , già un centinaio di questi lavoratori sono stati costretti a dare le dimissioni per poter ottenere la NASPL e quindi sopravvivere mentre tutti …









