Mazara. Recuperato un giovane esemplare di Tartaruga “Caretta caretta”

MAZARA, 13 GEN – Domenica 12 gennaio 2020, sulla spiaggia di Tonnarella a Mazara del Vallo, è stato recuperato un giovane esemplare di tartaruga marina della specie “Caretta caretta”, in evidente stato di difficoltà. La tartaruga, infatti, si trovava spiaggiata e non riusciva a muoversi, dato che la zampa anteriore sinistra era rimasta impigliata in un pezzo di rete da pesca, che le impediva ogni movimento.

L’esemplare, di circa 25 kg e lungo 57 cm, è stato consegnato in data odierna ai medici veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo, i quali tenteranno di estrarre la rete dalla zampa e di riportare nuovamente in libertà l’esemplare.

Il personale della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, nell'ambito delle diverse competenze dalla legge attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto, protegge e tutela l'ecosistema marino e collabora attivamente al salvataggio di numerosi esemplari di fauna









