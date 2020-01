Mazara, PRG, la Lega presenta interrogazione al sindaco Quinci

Riceviamo e pubblichiamo un’interrogazione all’Amministrazione Quinci da parte dei consiglieri comunali della Lega, Ilenia Quinci e Giorgio Randazzo, in merito al Piano Regolatore Generale della Città.

“Cosa ha prodotto la Giunta Quinci in materia di PRG in questi 9 mesi, strumento fondamentale per risollevare le sorti di una Città depressa e senza stimoli per il futuro”

OGGETTO: INTERROGAZIONE- PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) STATO DI FATTO ED EVENTUALI AZIONI PROGRAMMATE;

Con la presente,

I Sottoscritti Consiglieri comunali,

Ilenia Quinci e Giorgio Randazzo iscritti al Gruppo Misto rappresentanti della “Lega Salvini Premier”;

PREMESSO che il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo è stato approvato con D. Dir. n 177 del 14 febbraio 2003 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica e che i vincoli urbanistici vanno comunque a scadere a cinque anni dalla data del 30/06/2003, di entrata in vigore del D.P.R 327/01

…









Leggi la notizia completa