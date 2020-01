Mazara, l’ufficio Carte d’Identità aperto al pubblico anche il mercoledì pomeriggio

“Al fine di agevolare l’utenza su più fasce giornaliere abbiamo predisposto l’apertura dell’ufficio Carte d’Identità anche per il pomeriggio del mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17.

L’ufficio Carte d’Identità sarà pertanto aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13 ed anche il mercoledì pomeriggio. Per gli altri giorni ed orari di servizio nei quali non è prevista l’apertura al pubblico, sia l’Ufficio Carte d’Identità che altri Uffici dei Servizi Demografici svolgono una fondamentale attività di back office, propedeutica al rilascio delle certificazioni”.

Lo annuncia l’assessore comunale ai Servizi Demografici Vincenzo Giacalone. L’apertura al pubblico dell’Ufficio Carte d’Identità anche nel pomeriggio del mercoledì è stata disposta con a …









