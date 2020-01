Mazara, il 19 gennaio “RitrATTI Unici di Donna” con Angela Grignano, giovane trapanese ferita nell’esplosione di Parigi

Angela Grignano sarà a Mazara del Vallo all’evento “La sicilia è donna” della rassegna “RitrATTI Unici di Donna” che si svolgera domenica 19 gennaio a partire dalle ore 18 presso l’Auditorium “M. Caruso”.

La ragazza, vittima dell’esplosione per una fuga di gas un anno fa a Parigi (dov’era per motivi di lavoro e per approfondire l’esperienza della sua grande passione per la danza), in qualità di madrina della stessa rassegna, porterà un messaggio di forza, speranza e rinascita all’interno della rassegna femminile curata dall’associazione Palma Vitae e con la direzione artistica dell’attrice Luana Rondinelli.

Nell’incendio scoppiato il 12 gennaio dell’anno scorso, Angela aveva riportato gravi conseguenze ad una gamba, vedendo compromessa la possibilità di camminare e, quindi, di portare avanti la sua grande …









