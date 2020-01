Marsala, XIII Rassegna Teatrale “ Lo Stagnone”. Pino Insegno in: “ 58 sfumature di Pino “

Il secondo appuntamento della XIII Rassegna Teatrale “ Lo Stagnone” ha visto in scena un entusiasmante e per certi versi sorprendente Pino Insegno. L’attore romano, coadiuvato da un bravissimo Federico Perrotta, ha divertito il numeroso pubblico che ha gremito la sala del teatro Impero,con sketch esilaranti che raccontano, soprattutto, tre decenni del secolo scorso, gli anni 60- 70-80. Episodi riferiti alla vita dell’attore che assumono connotati comici e paradossali. Pino Insegno, oltre ad essere un comico apprezzato e rispettato è anche uno storico doppiatore; Infatti, numerosi sono gli attori internazionali a cui ha prestato la voce durante la sua ultra decennale carriera tra tutti: Will Ferrel, Vigo Mortensen, Ray Charles, Brad Pitt, Will Smith etc. Agli esordi il comico romano si è cimentato anche nel doppiaggio di film hard core. Di questa esperienza Insegno ha messo in risalto …









Leggi la notizia completa