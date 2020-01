Marsala, scende dall’autobus e i carabinieri gli trovano 70 grammi di eroina

Scende dall’autobus, i carabinieri lo controllano e gli trovano 70 grammi di eroina addosso. E’ successo a Marsala, dove i militari dell’Arma hanno arrestato per spaccio Michele Adorno, 54enne palermitano. L’uomo era arrivato a Marsala con un autobus, sceso dal mezzo ha visto i carabinieri e ha tentato di dileguarsi. I militari allora lo hanno fermato e controllato trovando l’eroina che sarebbe stata poi destinata alla piazza di spaccio. Ecco i dettagli nella nota dei Carabinieri.

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ADORNO Michele, 54enne palermitano, trovato in possesso di ben 70 grammi di eroina.

Nello specifico, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati connessi al commercio di sostanze stupefacenti sul territorio marsalese, giunti nel quartiere Sappusi, …









Leggi la notizia completa