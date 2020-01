Marsala, sale sul tetto su una scala poggiata “sul nulla” e rischia di cadere giù

Avete un’antenna da sistemare a Marsala, per favore, non fate come quest’uomo, vorremo dirglielo e farglielo sapere di non fare più quello che ha fatto: sfidare il destino e mettere a repentaglio la propria vita.

Forse non se n’è nemmeno accorto, ma l’ha messa in pericolo. Come vedete dalle foto che pubblichiamo qui a lato, quest’uomo è salito sul tetto di una casa nel centro di Marsala e, più precisamente in zona porto, si è portato su una scala di ferro, quella che tutti utilizziamo a casa e quindi non professionale, l’ha appoggiata di traverso ad un muretto, tra l’altro, senza poggiare i piedi della scala da nessuna parte ma soltanto il primo gradino ed è salito su un ulteriore terrazzo dove è posizionata l’antenna, il tutto senza la minima sicurezza, senza l’aiuto di qualcuno che gli reggesse la scala.

Una volta arrivato in cima, vista …









