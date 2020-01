Marsala 2020, domenica prossima si presenta il movimento “Uguaglianza per la Sicilia”

Domenica 19 gennaio a Marsala sarà presentato il movimento “Uguaglianza per la Sicilia”. Il progetto politico, fondato nel 2017 da Salvatore Rubbino, è alla sua prima uscita pubblica.

L’appuntamento, che è in programma a Marsala a partire dalle alle ore 10.00, presso la Pizzeria Exclusive (Via Trapani 168/C – Contrada Tabaccaro) sarà dunque l’occasione per illustrare ai cittadini, che ben presto saranno chiamati al voto, quali siano i principi basilari del movimento.

“Uguaglianza per la Sicilia” – spiega Salvatore Rubbino – è nato a difesa dei diritti dei siciliani. Alla base del movimento c’è proprio il concetto di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana ma che purtroppo non sempre trova effettivo riscontro. Allo stato attuale, ci sono ambiti in cui i cittadini italiani non hanno tutti gli stessi diritti ma, a seconda del luogo in cui abitano, possono …









Leggi la notizia completa