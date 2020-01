La zucca: proprietà, benefici e controindicazioni

La zucca è un ortaggio che si raccoglie nel periodo autunnale e costituisce una fonte ricchissima di vitamine, sali minerali ed antiossidanti. È ricca di fibre, ha un basso contenuto calorico e ciò la rende un alimento ideale non solamente per i soggetti che seguono delle diete ipocaloriche ma anche per i diabetici, per chi è allergico al nichel e per chi soffre di numerosi disturbi gastrointestinali. Risulta infatti essere ben tollerata da chi soffre di sindrome da colon irritabile, gastrite, esofagite da reflusso e malattie infiammatorie croniche intestinali in fase di remissione.

Le vitamine di cui è ricca la zucca sono la vitamina A (importante per la vista e per la pelle), la vitamina C è le vitamine del gruppo B (dalla B1 alla B6). Per quanto riguarda i sali minerali, essa è fonte di fosforo, potassio, calcio, zinco e selenio. Essa è inoltre composta dal 90 % di acqua …









