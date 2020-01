La Sicilia e i venti di guerra in Medio Oriente. Paura per le conseguenze

La Sicilia potrebbe essere pienamente coinvolta nelle conseguenze per l’inasprimento della tensione in Medio Oriente. Ieri c’è stata una manifestazione pacifista vicino la base militare americana in Sicilia a Sigonella.

Un corteo di diverse centinaia di persone ha attraversato le strade antistanti alla stazione militare di Sigonella per pretendere la chiusura di questa base, del Muos e di tutte le installazioni militari sul territorio insulare e peninsulare. Gli attivisti dichiarano: “Di fronte alla recente escalation di tensione fra Stati Uniti ed Iran, era necessario ribadire l’avversità alla guerra imperialista e opporsi all’esistenza delle 113 basi militari statunitensi sul territorio dello stato italiano. Che il drone che ucciso Soleimani sia o meno partito da Sigonella, è assolutamente irrilevante: dalla centralità del Muos per la guerra 3.0 dei droni alla remissività atavica di fronte ai diktat Nato e Usa, lo stato italiano è coinvolto …









