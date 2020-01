“Istituto di Istruzione Superiore Calvino – Amico” per dare forma al futuro dei giovani!

L’Istituto di Istruzione Superiore “S. Calvino – G.B. Amico” di Trapani rappresenta una scuola di alto profilo didattico-formativo in grado di fornire sviluppo sostenibile al territorio. Se è vero, infatti, che i giovani oggi devono fare i conti con le incertezze e i timori propri di una società complessa e “liquida” allo stesso tempo, da noi il futuro prende forma.

Con i suoi tre istituti – Istituto Tecnico Economico “Calvino”, Istituto Tecnico Tecnologico “Amico” e Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Monteleone” – la nostra scuola valorizza la cultura dei mestieri, delle professioni e del lavoro tecnico, quali risorse indispensabili del tessuto sociale, culturale ed economico in cui opera, agganciando la filiera produttiva a quella formativa, anche grazie ai tanti progetti di collaborazione con aziende, ordini professionali, altri enti pubblici e …









