Immigrazione: da Trapani a Torino, rivolte per le condizioni di vita e i crimini in Libia

Ancora disagi, ancora rivolte nei centri di permanenza e rimpatrio italiani. Da Trapani a Torino passando per Gorizia sono diverse le rivolte avvenute negli ultimi tempi e scaturite da condizioni e trattamento degli immigrati non certo ottimali.

A Torino a meno di un mese dalle ultime rivolte, i migranti hanno dato fuoco alle aree verde e rossa del centro e le fiamme si sono diffuse anche all’area bianca dove vi erano più di 100 persone.

L’area gialla e quella viola, dove era scoppiata la rivolta di novembre, sono tutt’ora inutilizzabili e 60 persone erano state spostate in altri centri tra cui quello di Trapani. Il mese scorso la protesta sempre nel centro Torinese era stata invece in un’altra area con una quarantina di persone alloggiate. A Capodanno, gli ospiti dell’area blu hanno incendiato dei materassi e per questi fatti …









Leggi la notizia completa