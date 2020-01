Gli studenti del Commerciale di Marsala “Nativi Digitali”: come cambia l’apprendimento

L’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala, tra le tante iniziative, ha dato vita alla manifestazione “Nativi Digitali”. L’espressione è stata coniata per la prima volta dallo studioso Marc Prensky nel 2001 che spiegò come i problemi educativi sorti negli ultimi anni nell’istruzione pubblica erano dovuti a una arretratezza della scuola. La scuola, infatti, era distante dalle nuove modalità di apprendimento. La differenza tra chi appartiene all’era Gutenberg e chi appartiene all’era internet è abissale: le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di comunicare e imparare dei giovani d’oggi. Essi hanno un modo di interfacciarsi pluridirezionale, possono eseguire più cose contemporaneamente. Spesso in loro si verifica il “trascinamento digitale” nei confronti dei genitori: le persone “contagiate” dalla tecnologia vengono definiti “immigranti digitali”. Un’epoca che …









Leggi la notizia completa