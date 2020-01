EricèNatale – “Il borgo dei presepi”: Il bilancio dell’edizione 2019/20

ERICE,13 GEN – Dopo una settimana è tempo di bilanci per “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, il contenitore di appuntamenti natalizi che dal 7 dicembre al 6 gennaio ha animato il borgo medievale di Erice. Erice è diventata una meta natalizia vera e propria.

Tra le attrazioni ospitate in questa edizione, meritano di essere menzionate la casa di Babbo Natale e i mercatini di Natale in piazza Municipio e in Piazza San Giuliano. Il capodanno, con il tradizionale concerto di fine anno, ha radunato in piazza tanti visitatori che si sono scambiati gli auguri in una bella festa collettiva. Numeri importanti anche per l’itinerario dei presepi, così come la casetta “food” e le attrazioni dedicate ai più piccoli.

Fare un conteggio delle presenze è molto difficile, ma secondo il sindaco l’incremento è sotto gli occhi di tutti: « …









Leggi la notizia completa