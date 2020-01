Diffamò la reputazione del boss Mariano Agate: il giornalista Rino Giacalone condannato in Appello

La Terza Sezione della Corte d’Appello di Palermo ha condannato per diffamazione il giornalista trapanese Rino Giacalone. I fatti risalgono al 2013 e, in particolare, a un articolo pubblicato sul sito di informazione Malitalia.it, in cui Giacalone definì il boss Mariano Agate, “un gran pezzo di merda”. L’articolo, di fatto, tracciava una biografia di Agate, soffermandosi in particolare sul suo curriculum criminale. Notoriamente considerato punto di riferimento di Totò Riina e dei corleonesi a Mazara del Vallo, Mariano Agate è stato condannato all’ergastolo per la strage di Capaci e per sei omicidi, tra cui quello del giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto. Il suo nome era inoltre inserito nei registri della loggia trapanese Iside 2. Nel marzo 2013 ad Agate fu concesso di uscire dal carcere per gravi motivi di salute. Un mese dopo il decesso, nella propria abitazione. E proprio all’indomani …









