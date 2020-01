Cgil: lieve aumento della massa salariale in ediliza, ma la crisi continua a essere forte

Il segretario Enzo Palmeri: “L’incremento della massa salariale fa ben sperare, ma siamo lontani dalla ripresa che potrebbe avvenire solo con lo sblocco dei finanziamenti delle opere pubbliche già cantierabili”

Timidi segnali positivi per l’edilizia, ma il comparto è ancora in piena crisi.

La Fillea Cgil di Trapani registra una fase di stasi rispetto alla caduta libera del settore, sebbene le imprese costrette a chiudere continuano a essere inattive e l’occupazione sia ai minimi storici.

A subire un lieve incremento è, invece, la massa salariale, cresciuta dall’ ottobre del 2018 al settembre del 2019, secondo i dati della Cassa edile, del sette per cento.

“L’incremento della massa salariale – dice il segretario provinciale della Fillea Cgil di Trapani Enzo Palmeri – fa ben sperare, ma siamo lontani dalla ripresa che potrebbe avvenire solamente con lo sblocco dei …









