Trapani davvero molto attivo sul mercato fin qui. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Buongiorno, Coulibaly e Dalmonte, oltre che la cessione di Nzola, la società granata ha chiuso per altri tre nuovi acquisti: Bright Gyamfi, terzino destro ghanese classe 1995 del Benevento, Matias Laba, centrocampista argentino classe 1991 ex Estudiantes e Moussa Sow, attaccante classe 1986 che in passato ha indossato anche la maglia del Lille, attualmente svincolato.

Manuel Maresca









