Brilla l’eterno bomber Fabio Vescovo. Segna a 45 anni e rilancia il San Vito

«Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». La nota espressione di Agata Christie vale per il nuovo corso del San Vito Lo Capo, dal momento in cui è arrivato in panchina Nico Del Giudice. Sette punti in tre partite, frutto di un pareggio e due vittorie, l’ultima arrivata ieri in maniera netta contro il Villabate. Un 4-0 che sottolinea come il San Vito sia tornato in salute, a 21 punti in classifica con un buon margine sulla zona play out; pensare di poter guardare in alto al momento parrebbe un po’ azzardato ma chissà se un risultato positivo con la Mazarese la prossima settimana possa spalancare nuovi orizzonti alla società del presidente Mangiapane.

La scena del netto successo di ieri però se l’è presa il bomber mai sazio, Fabio Vescovo. La carta …









Leggi la notizia completa