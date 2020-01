All’Impero le 58 sfumature di un grande attore: Pino Insegno

Domenica pomeriggio il Teatro Impero di Marsala ha ospitato lo spettacolo “58 sfumature di Pino” nell’ambito della rassegna “Lo Stagnone… scene di uno spettacolo”. Sul palco Pino Insegno e il suo alter ego Federico Perrotta, a cui è stato affidato il compito più “comico” e farsesco, per dare ampio margine al noto attore e doppiatore, di poterlo bacchettare, di fare il “serio della situazione”. Una autocelebrazione in varietà, che ha ripercorso la vita dell’artista giunto ai 40 anni di carriera, attraverso gag ed una carrellata di film e personaggi a cui Insegno ha prestato la voce, coinvolgendo il pubblico, giungendo sino in platea per avere un contatto reale e sincero.

