52 anni dal terremoto del Belice, mercoledì l’evento “Gibellina tra memoria e futuro”

“Gibellina tra memoria e futuro” l’appuntamento in programma nel Belìce in occasione delle celebrazioni per il 52esimo anniversario del terremoto che ricorre il 14 gennaio.

La cerimonia di commemorazione inizia mercoledì 15 gennaio alle 15 con la deposizione della corona floreale nel Cimitero Monumentale e la celebrazione della Santa Messa in memoria delle vittime del terremoto del Belìce.

Alle 17 la cerimonia cambia location spostandosi al Baglio Di Stefano, sede della Fondazione di Alta Cultura Orestiadi e del Museo della Trame Mediterranee. Qui è prevista la presentazione del libro dal titolo “50 anni dal terremoto del Belìce – vicende e visioni” e dei quaderni “Lu mastru e la putia”, racconti e opere di Carlo La Monica e poesie di Salvatore Capo.

Con l’occasione di ricordare le vittime del terremoto del Belìce, la giornata di domenica può essere un valido motivo per pensare a …









Leggi la notizia completa