Un terribile infarto si porta via il prof. Gaetano Di Stefano, amato docente del liceo scientifico Cipolla

Una drammatica notizia colpisce la comunità castelvetranese con l’improvvisa scomparsa del professor Gaetano Di Stefano. Aveva compiuto 64 anni, sposato aveva un figlio ed era da quasi trenta anni docente di religione al liceo scientifico Michele Cipolla di Castelvetrano. Nel pomeriggio è stato colpito da un infarto, trasferito presso l’ospedale di Sciacca nonostante le tempestive terapie non è stato possibile salvargli la vita. Gran persona per bene, uomo d’altri tempi che faceva della generosità e della bonomia caratteristiche imprescindibili, era molto stimato sia dai colleghi che dai giovani studenti che in questi minuti ancora increduli stanno riempiendo i social con affettuosi ricordi. Lo stesso Franco Messina, ex docente e collega per tanti anni di Tano, come era da tutti affettuosamente chiamato, ha voluto affidarci questo aneddoto: “Lui era sempre dalla parte degli alunni e in ciò stesso vi era una grande …









