Un dolce dal cuore sorprendentemente fresco: la torta menta e cocco

Appuntamento numero cinque della rubrica ideata dalla redazione di PrimaPagina: “La ricetta della domenica”.

Oggi torniamo a proporre un dessert, una torta soffice e fresca dal contrasto cromatico singolare: la torta menta e cocco.

Ingredienti:

300 gr di farina

50 gr di farina di cocco

150 gr di zucchero

3 uova

125 gr di yogurt al cocco (un vasetto)

150 ml di sciroppo di menta

120 ml di olio

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento

Montare le uova con lo zucchero finché queste non avranno una consistenza spumosa. Aggiungere l’olio, lo sciroppo di menta e lo yogurt al cocco. Separatamente, unire entrambe le farine e, con queste, per ultimo il lievito. Mescolare i due mix, liquido e solido, delicatamente con una spatola finché non si sarà amalgamato per bene e versare il tutto in una teglia pre imburrata. Infornare per 40-50 minuti a 180º gradi.

Consigli: Dopo aver fatto raffreddare









