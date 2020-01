Trapani, Angela Grignano e l’esplosione di un anno fa a Parigi

Di passi in avanti, sostenuta dalla sua famiglia ma anche dalla comunità trapanese, ne ha fatti tanti da quella maledetta esplosione avvenuta a Parigi un anno fa.

In Francia, Angela Grignano si era recata per perfezionarsi nella sua grande passione: la danza. Un incidente, frutto di negligenze e superficialità come è emerso dalle indagini, ha sconvolto i suoi piani.

Lei, però, ha reagito e per il 2020 ha già individuato un nuovo obiettivo da raggiungere: eliminare stampelle, tutor e anche scarpa ortopedica. Ferita gravemente ad una gamba, Angela oggi sta bene. Pronta a riprendersi la sua vita e a rincorrere i suoi sogni. Questa mattina Angela, assieme al fratello don Giuseppe e ai suoi genitori, ha partecipato, alla Cattedrale San Lorenzo di Trapani, alla messa in memoria delle quattro vittime di quella esplosione. A presiedere la funzione religiosa il vescovo Pietro Maria Fragnelli. Presenti, tra gli …









