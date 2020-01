Sportelli Antiviolenza, i sindaci del Distretto 50 sottoscrivono un protocollo di rete

I sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 50 hanno sottoscritto il protocollo di rete per gli sportelli Antiviolenza Femminile finanziati dalla Regione Siciliana.

L’incontro si è svolto nei giorni scorsi presso la Sala Sodano di Palazzo d’Alì.

Sul tavolo una proposta progettuale con l’obiettivo di definire linee di azione ed interventi finalizzati alla prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere verso le donne, tenendo conto anche delle strategie già sperimentate dalla rete inter-istituzionale “#Nonsolo25”, si articolerà a livello distrettuale su tutto il territorio.

Tra i protagonisti del progetto ci sarà anche l’associazione AL Plurale che ha ottenuto il finanziamento per un anno, con possibilità di rinnovare per un ulteriore anno l’avvio di attività a sportello, finalizzata alla comunicazione e diffusione di strumenti a sostegno delle vittime violenza di genere.

Alla presenza del …









Leggi la notizia completa