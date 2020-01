Sicilia, i supermercati Forté in amministrazione straordinaria

I supermercarti Forté in amministrazione giudiziaria. La Meridi Srl affidata ai commissari giudiziali, lo ha deciso il presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Catania, Mariano Sciacca.

Contestualmente sono stati nominati Luciano Fausti, di Taranto, Elio Blasio, di Salerno, e Simone Manfredi, di Roma, per la verifica dello stato passivo della società che gestisce il marchio della grande distribuzione Fortè. La prossima udienza è fissata per il 12 maggio quando si deciderà se dichiarare il fallimento o proseguire con l’amministrazione straordinaria della società che fa capo a Nino Pulvirenti.

«Ai commissari manifestiamo la nostra disponibilità -dichiara Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia – a lavorare insieme. Siamo certi che avranno tra le priorità la delicatissima situazione in cui versano gli oltre 500 lavoratori del gruppo stremati dalla situazione economica in cui versano e preoccupati per il loro futuro».









