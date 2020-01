Sicilia, forzano posto di blocco e causano incidente. In auto un chilo di droga

Trasportano oltre un chilo di marijuana in macchina, forzano un posto di blocco dei carabinieri, causando un incidente con un’altra auto.

Sono un quarantaseienne santagatese e un trentasettenne di Alcara Li Fusi i due uomini che a bordo di una Bravo, per sfuggire ai carabinieri hanno causato un grave incidente stradale a Torrenova in provincia di Messina.

I due nel tentativo di fuggire si sono schiantati contro un’Audi e la loro auto dopo l’impatto ha finito la corsa su un albero. Uno dei due è stato fermato subito, l’altro ha tentato la fuga a piedi ed è stato bloccato dai militari.











