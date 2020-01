Serie D girone I: il punto sulla 19^ giornata. Risultati, classifica e prossimo turno

Domenica 12 gennaio si è giocata la diciannovesima giornata della Serie D girone I, nonché la seconda giornata del girone di ritorno.

Pochi gol e tantissimi pareggi, 4 in 9 partite, di cui uno che fa rumore: quello del Palermo che in casa del San Tommaso si fa recuperare nel finale. I rosanero rimangono però in testa alla classifica grazie al pareggio soprendente del Savoia, che non approfitta del mezzo passo falso della capolista e viene beffato in zona Cesarini dal Castrovillari.

Importantissima vittoria del Troina invece, che approfitta dei pareggi delle rivali e vince di misura contro il Giugliano, diventando così attualmente la terza forza del campionato, mentre i campani sono quinti a pari merito con il Licata, superato di misura dalla Cittanovese, che con questa vittoria può godersi un piazzamento tranquillo a metà classifica.

Come detto per il Troina, anche l’FC Messina ottiene una vittoria fondamentale …









