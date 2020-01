Rifiuti, Sicilia. Parla Musumeci: “Il tempo è un nemico,come la mafia …”

“La politica dei rifiuti in Sicilia negli ultimi due anni”, è l’argomento della conferenza stampa del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. La Procura di Palermo ha aperto di recente una inchiesta sul Piano rifiuti che non è ancora stato approvato dal Parlamento regionale.

“Il tempo e’ un nemico, tanto quanto la mafia…”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il governatore si e’ soffermato sugli iter burocratici per la realizzazione di nuovi impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti e sulla necessita’ di creare nuovi impianti pubblici. “Stiamo agendo con procedure ordinarie – ha aggiunto Musumeci – e non ci vorranno sei anni come gia’ avvenuto, ma pensiamo di realizzarli in tre anni. I tempi sono lunghi e le procedure sono estenuanti nelle attese”.

Tra i risultati gia’ raggiunti il governatore ha ricordato la sesta vasca di Bellolampo a Palermo e i due impianti …









Leggi la notizia completa