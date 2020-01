Pareggio interno del Marsala con il Nola

Non va oltre il pareggio il Marsala nel match interno con il Nola. Dopo la sconfitta alla Favorita con la capolista Palermo, i lilybetani speravano di ottenere i tre punti al “Lombardo Angotta” contro il Nola. La grande chance di andare in vantaggio si era materializzata nel primo tempo, ma al 22° Padulano non è riuscito a trasformare il calcio di rigore concesso dall’arbitro e parato dal portiere Anatrella. Sono stati invece gli ospiti a segnare per primi, con una rete di Guarro al 61°. La reazione degli azzurri si è concretizzata con l’azione che ha portato a un nuovo penalty, stavolta trasformato da Padulano al 72°, che fissa il risultato finale sul definitivo punteggio di 1 a 1.

Il Marsala è attualmente al tredicesimo posto con 19 punti. La prossima settimana nuovo difficile impegno in trasferta per i lilybetani contro il temibile Giugliano, quinto con 32 punti. …









