Open Day e workshop all’Istituto “Professionale” di Marsala

L’Istituto Professionale di Stato Superiore ‘F.Cosentino’ , sito in via del Fante 35, il 18 Gennaio dalle 15,00 alle 19.00, organizza una giornata ’Open Day’ per accogliere gli studenti delle terze classi di tutti gli istituti della scuola secondaria di primo grado del territorio di Marsala , accompagnati dai rispettivi genitori.

I docenti saranno lieti di illustrare il piano dell’offerta formativa dei quattro indirizzi di studio: Servizi Commerciali, Sanità e Assistenza, Odontotecnico, Ottico.

L’ Istituto è dotato di strutture moderne , quattro laboratori attrezzati, uno per ogni indirizzo, una palestra e condizionatori in tutte le aule e offre allo studente una occasione di crescita che lo proietta sia nel mondo lavorativo che nell’ambito universitario.

Inoltre nella giornata dl 16 Gennaio 2020 dalle ore 15.30 alle 17.30 l’istituto propone quattro workshop a cui possono partecipare tutti , per attività laboratoriali: ‘Le Psicofavole, laboratorio emotivo, ‘ Vivere …









