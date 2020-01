Marsala, è allarme furti nelle contrade

Ancora furti e fatti di violenza nelle borgate del Marsalese. Sono addirittura tre, infatti, gli episodi di criminalità accaduti nel giro di poco tempo in altrettante contrade del versante nord.

L’ultimo è un furto sacrilego. E’ stato commesso all’interno della chiesa Trinità di contrada Ranna. All’interno dell’edificio di culto, sulla via Trapani, i ladri avrebbero rubato la coppa dorata che contiene le ostie. E pare anche del denaro.

Scoperto il furto, il parroco ha chiamato i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

In contrada Sturiano, invece, i ladri hanno scardinato e rubato tutte le porte e le finestre da un’abitazione in fase di costruzione nella quale devono andare a vivere due giovani futuri sposi. Il danno economico è notevole.

Sull’altopiano di contrada Bufalata, poi, un’anziana donna è stata immobilizzata e legata dai …









Leggi la notizia completa