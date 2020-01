Marsala, auto contro moto in via Trapani

Scontro tra un’auto e una moto nel tardo pomeriggio di oggi a Marsala. Intorno alle 19, di fronte al supermercato Penny di via Trapani, si sono scontrate una moto di grossa cilindrata e una Mercedes Coupè che stava per entrare nel piazzale dello stesso supermercato.

Fortunatamente, nonostante una rovinosa caduta a terra, i due motociclisti, che indossavano regolarmente il casco, non hanno riportato conseguenze fisiche anche se sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” per gli opportuni controlli.

Il traffico ha subito un leggero rallentamento fin quando non sono stati spostati i due mezzi rimasti al centro della carreggiata.









