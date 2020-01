Marsala, al via i lavori di recupero dei portali della Chiesa di San Michele

Dopo 12 mesi riprendono a Marsala i lavori di recupero dei portali della Chiesa di San Michele che da un lato danno sulla Madonna della Cava e dall’altro sulla piazza San Michele.

Su iniziativa del vicepresidente del consiglio comunale di Marsala Arturo Galfano, e con l’approvazione del consiglio sono state messe a disposizione delle ulteriori somme per completare l’opera, mettere in sicurezza l’area e creare finalmente il passaggio tra i portali che sarà illuminato da delle luci.

“Sono stati consegnati i lavori all’imprese ora speriamo che la città, al più presto possa finalmente usufruire di queste due entrate che congiungono la via XIX Luglio e la piazza San Michele – afferma Galfano”.









