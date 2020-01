La Sigel fuori casa affronta la prima forza del campionato: la Delta Informatica Trentino

Seconda e ultima trasferta di questa prima fase. Le azzurre di Collavini, dopo avere sfiorato al quarto gioco la disputa dell’ennesimo tie-break di stagione nel domicilio della vicecapolista Mondovì, questo fine settimana renderanno visita al Sanbàpolis alla Delta Informatica Trentino, squadra tra le cui fila annovera le ex Furlan e Cosi e che mantiene una leadership ferma nel girone “B” di A2. Per la 17^giornata (ottavo turno del girone di ritorno) è in programma un match testacoda con ambedue le squadre, Trentino e Marsala, a due match dalla fine di regular-season certe di partecipare alla Poule Promozione (nel caso di Trentino) e alla Poule Salvezza (nel caso di Marsala).

Marsala è così attesa da due aspre lotte tra il 12 e il 19 gennaio prossimi. Non resta altro che incrementare il bottino di punti da portare dietro in vista dell'altra fondamentale parte di stagione e nel Trentino …









