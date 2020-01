La Sicilia tra le 52 destinazioni turistiche imperdibili per il New York Times

Prestigioso endorsement per il turismo in Sicilia. Il New York Times ha infatti inserito l’isola nell’elenco delle località da visitare per il 2020. Merito della sua storia millenaria, che l’ha resa ricca di testimonianze di culture diverse, a loro volta legate alle dominazioni che si sono succedute nei secoli. Ma è anche il criterio della sostenibilità ambientale ad aver orientato la scelta dello storico quotidiano statunitense, che cita a riguardo anche il Molise e Urbino tra le 52 destinazioni mondiali da riscoprire durante l’anno. Il New York Times si sofferma, in particolare, sulla presenza di un vulcano attivo (l’Etna), della permanenza di diverse zone incontaminate, ritenute ideali per chi cerca un’alternativa al caos delle grandi città (si parla a riguardo di una nuova ondata di “turismo verde”) e naturalmente sulla varietà dell’enogastronomia.

…









Leggi la notizia completa