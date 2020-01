Italia Nostra: “Recuperare, e non sostituire, la ringhiera in ghisa al porto di Trapani”

Italia Nostra, sezione di Trapani, ha inviato una lettera all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani perché un cantiere di lavori, appaltati dall’Autorità Portuale, si sta attualmente occupando della rimozione della storica ringhiera in ghisa e, probabilmente, della sua sostituzione con altra ringhiera.

Nel testo della nota si spiegano le ragioni per cui la ringhiera, a parere dell’Associazione, andrebbe recuperata ed anzi salvaguardata. Tali ragioni, nella determinazione di non essere arbitarie o ingiustificatamente protezioniste, sono elencate in filo di diritto: sia in ordine al Codice del Paesaggio che riguarda i Beni storici e paesaggistici e sia in ordine alle Norme Internazionali sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Dunque, a parere di Italia Nostra, le ringhiere dovrebbero essere restaurate e non demolite e, “qualora si volesse adeguarle alle norme di …









