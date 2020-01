Imprenditore dona 1.000€ per i bimbi del CAV di Castelvetrano

Mille euro in buoni acquisto Oviesse. È il dono che domani – domenica – Vito Ingrasciotta, 33 anni, di Castelvetrano farà ai bambini e alle mamme che vengono assistiti dal locale Cav (Centro d’Aiuto alla Vita). Vito rappresenta la terza generazione di una famiglia d’imprenditori che da decenni si dedica alla produzione di camerette per bambini. Del Cav è venuto a conoscenza quando lui aveva 18 anni: «Lavoravo già in azienda – racconta – e fummo incaricati dal Comune di arredare i locali dove era ospitato il Cav in via Garibaldi». Da allora ha iniziato a seguire l’attività svolta dalle volontarie nell’assistere le ragazze madri e i bambini. «Un lavoro spesso invisibile ma necessario» dice Vito Ingrasciotta.

Oggi, come tre anni fa, il giovane ripete la sua “buona” azione. «Quando ho compiuto 30 anni – …









