Il cuore è pesante, ma bisogna ritrovare la forza di sorridere

Carissimi amici lettori Buongiorno, buon anno, Buona domenica. Sono settimane che non ricevete più nessuna mia lettera, forse perché una piccola scrittrice come me vorrebbe solo scrivere cose belle cose che vi aiutino a liberare il cuore a sentirvi leggeri, sentirvi felici, ma ci sono momenti nella vita di ognuno di noi che il cuore diventa triste e non vorremmo mai far vedere agli altri la nostra tristezza, quindi oggi scrivo così…..

Non avrei mai creduto di portare questo grande dolore nel cuore di non riuscire più a sorridere, non accorgermi che anche oggi è spuntato il sole perché ci sono dolori che dentro di noi ci rendono talmente tristi che non riusciamo più ad apprezzare nulla, che non ci accorgiamo più che attorno a noi la vita continua inesorabile e che domani sarà di nuovo giorno …









