Favignana, domani iniziano i lavori al porto per la costruzione del nuovo scalandrone

Inizieranno domani a Favignana i lavori al porto per la costruzione del nuovo attracco degli aliscafi dopo l’incidente avvenuto a Capodanno, al momento infatti non possono ormeggiare gli aliscafi e il trasporto dei passeggeri è garantito solo da imbarcazioni catamarani e monocarena.

Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Pagoto, in un incontro con la Capitaneria di Porto, ha fatto sapere di aver chiesto alla Regione di prevedere un ulteriore intervento oltre a quello per il nuovo scalandrone.

“In attesa di poter riutilizzare il consueto attracco per gli aliscafi – afferma Pagoto – abbiamo proposto di provare ad utilizzare un’altra area all’interno del porto di Favignana per consentire anche agli aliscafi di poter ormeggiare”.









