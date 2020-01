Ex aeroporto Castelvetrano. “Vita a rischio” per tre famiglie

I blocchi di cemento sono stati posti davanti l’ingresso che conduce verso le loro case. Due New Jersey che, di fatto, sbarrano l’ingresso a tre abitazioni dove vivono le famiglie Calia, Dridi e D’Angelo. Nell’incredibile situazione saltata fuori con la bonifica dell’ex aeroporto militare di Castelvetrano, quella di queste tre famiglie è una storia davvero paradossale. Perché, da un’ora all’altra, si sono ritrovati bloccati senza potere uscire ed entrare da casa.

La via dove si trovano le loro case si chiama prolungamento di via Sapegno. E l’accesso è garantito solamente attraversando l’ex campo d’aviazione. In questi decenni mai nessuno li ha bloccati. C’è la palificazione di Enel e Telecom e, a ognuno di queste famiglie viene chiesto di pagare i tributi locali, «anche se qui i …









