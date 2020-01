Erice, 80mila euro per la manutenzione e la gestione delle scuole

E’ di 80 mila euro la somma impegnata dal Comune di Erice da destinare alla manutenzione, gestione e riparazione delle scuole.

Nello specifico gli interventi riguaderanno il I Circolo «Giovanni Pascoli» e gli Istituti comprensivi «Giuseppe Mazzini» e «Giuseppe Pagoto» e della Scuola media «Antonino De Stefano».

Il finanziamento è destinato alla gestione e manutenzione ordinaria dei locali scolastici e alle spese di gestione durante il corso dell’anno. I fondi messi a disposizione serviranno dunque per piccoli interventi di manutenzione ma anche per le spese varie d’ufficio e di gestione, come l’acquisto di materiale di igiene e pulizia, cancelleria e il funzionamento delle segreterie amministrative.

