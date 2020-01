Dattilo in scioltezza ad Alcamo. Male il Mazara

Agevole la vittoria del Dattilo nel testa coda ad Alcamo contro l’Alba. Gialloverdi che consolidano la vetta, a +5 sul Canicattì: protagonista del pomeriggio Sekkoum, autore di una doppietta. Al tabellino si aggiungono Seckan e Lamia su penalty. Di Keita il temporaneo 1-2 per i bianconeri. In chiave play off, battuta d’arresto del Castellammare ieri a Geraci. Messina ha provato a riaprire i conti nel finale accorciando le distanze ma mollano solo nel recupero.

Preoccupa il Mazara, adesso a +1 sulla zona play out. Ci aveva pensato Pizzo a pareggiare a Misilmeri, salvo poi cedere solo nel finale tra l’87’ e il 91’.

Le altre gare:

Akragas-Monreale 1-0

Pro Favara-Cephaledium 9-3

Sporting Vallone-Canicattì 0-1

Cus Palermo-Sancataldese 0-1

Parmonval-Marineo 2-2









