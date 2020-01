Castelvetrano, un dono di mille euro per i bambini del Centro d’Aiuto alla Vita

I soldi in busta ricevuti per il compleanno diventano regali per i bambini e le mamme assistite dal Cav (Centro d’Aiuto alla Vita) di Castelvetrano.

Non è la prima volta che l’imprenditore Vito Ingrasciotta, che con la storica azienda di famiglia si occupa di realizzare camerette per bambini, ha iniziato a stare vicino e a dare un piccolo aiuto a chi è meno fortunato. (foto CastelvetranoSelinunte).

Come fatto tre ann fa, anche quest’anno ha raccolto 400 euro e seicento li ha messi lui e ha donato, così, dei buoni da 25 e 50 euro che possono essere utilizzati per l’acquisto di abbigliamento. “Un piccolo gesto – afferma Ingrasciotta – per donare un sorriso e la felicità a questi bambini”.











