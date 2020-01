Calcio siciliano in lutto: è morto Carmelo Bongiorno

Calcio siciliano in lutto per la morte improvvisa di Carmelo Bongiorno, noto dirigente sportivo, scout di talenti nostrani e molto conosciuto nel calcio giovanile. Nato a Palermo, è passato a miglior vita all’età di 67 anni, probabilmente a causa di un infarto.

Aveva lavorato come scout in squadre di alto rilievo come Empoli e Spal, per la quale lavorava attualmente. Tre anni fa sarebbe stato vicino anche all’approdo al Palermo, nella sua città natale. Di recente era stato anche direttore sportivo alla polisportiva Calcio Sicilia e al Ribolla.

Quest’ultima società gli ha dedicato un post su Facebook: “La società Demma Ribolla Calcio si unisce al dolore per la scomparsa dell’ex dirigente sportivo Carmelo Bongiorno e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze. Tutte le gare in programma nella giornata odierna sono rinviate a data …









