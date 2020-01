Basket, Trapani cala il tris trascinata da un ottimo Nwohuocha

La Pallacanestro Trapani vince 72-61 contro EuroBasket Roma e sale a 18 punti in classifica. Quintetto granata formato da Mollura, Corbett, Renzi, Spizzichini e Palermo. Torna da avversario Alessandro Amici, passato proprio dai granata al club capitolino. Grandi ex anche Viglianisi e coach Maffezzoli. Partenza fortissima di Roma che trova addirittura 15 punti di vantaggio sul 6-21 poco prima della fine del 1° quarto. Quando gli ospiti sembravano avere il pallino del gioco in mano, cambia qualcosa. Trapani trova in Nwohuocha un valore aggiunto con 11 rimbalzi ed una presenza fisica straordinaria che, uniti al ritorno di Goins ed al solito Corbett, lanciano i padroni di casa sul +4 all’intervallo. Terzo quarto senza storia, Trapani gioca divertendosi e riceve ripetuti applausi dal pubblico decisamente numeroso quest’oggi. I granata controllano la gara con qualche patema d’animo di troppo nel finale, dove sono arrivati un po’ stanchi. Mercoledì …









